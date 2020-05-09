【美股收市】兩利好帶動道指漲455點　納指1周飆6%

中美貿易關係緩和，抵銷就業數據的利淡因素。美國總統特朗普（Donald Trump）對華加關稅的態度軟化，並預期美國就業市場下半年有所改善，兩利好帶動美股投資氣氛，道指尾段加速向上，升幅最多擴大至超過470點。

道指收市報24331點，升455點或1.9%；標普500指數收市報2929點，升48點或1.７%；納指收市報9121點，升141點或1.６%。納指1周飆6%，道指、標指分別累升1.9%、3.5%。

對貿易敏感的股份，包括波音（美：BA）及Caterpillar（美：CAT）領升，分別抽高4.５%和3.７%；化工巨頭陶氏(Dow Inc.)收漲4.51%。華特迪士尼（美：DIS）彈3.4%，主因上海迪士尼將重開，重開初期的門券迅速售罄。

美國4月份就業報告較預期為佳，失業率14.7%，非農業職位減少2,050萬個，過去10年新增職位，兩月蒸發。特朗普預計美國失業人口將繼續增加，但到今年稍後時間有望改善，相信更多人將會重新獲得就業機會。他指第三季度將是一個過渡期，預計明年將是很好的一年。

他又說，美國新冠肺炎死亡病例可能會高達10萬宗，甚至更多。特朗普強調，如果感染人數再次激增，各州將做好應對準備，並指新冠病毒也有可能在沒有疫苗的情況下消失。

美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯達(Loretta Mester)認為，重啟經濟的行動必須十分小心，如果由於放鬆防疫措施，引發疫情反彈而要再度封城，將對經濟構成災難性後果。聯儲局與華府準備好在有需要時，進一步推動經濟復甦。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱，美國國會預算辦公室(CBO)預計下半年經濟增速將為20%。華府正制訂應急方案，處理重啟經濟活動後，一旦爆發第二波疫情的可能結果。

市場憧憬原油市場供求失衡情況有所改善，紐約6月期油收市升5.1%，報24.74美元，本周累升25%。倫敦布蘭特期油升5.1%，報30.97美元，本周累計升17%。

市場避險情緒降溫，金價偏軟。紐約6月期金收市跌0.7%，報1713.9美元。