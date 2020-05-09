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【樓市分析】定息按揭正式啟航　免壓測咁著數？

股樓投資 10:30 2020/05/09

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【iMoney訊】定息按揭正式接受申請，而計劃最大賣點，莫過於免去壓力測試，只要每月供款不高於入息五成就可以，但代價是利率較高。不過，對「呼吸Plan」業主來說，定息按揭絕對是他們救星。

過去數年，部分發展商為保銷情，推出免入息審查的高成數按揭，買家只要有呼吸，便可獲批，故又名「呼吸Plan」。一般來說，選用「呼吸PLAN」的買家，猶如與發展商對賭，押注未來樓價續升，可以適時沽貨，又或轉按至銀行的低息按揭。

相關文章：滿名山呼吸PLAN累人　再有業主蝕讓離場

不過，轉按不易，皆因「呼吸PLAN」是另類按揭，若要轉按至傳統銀行，即變回正常按揭，只能承造五至六成按揭，若非樓價明顯上升，用家必須補回幾成首期差額，才可轉按至銀行。

可能你會說，新按保計劃推出後，買家可承造高成數按揭，豈不是解決上述問題？理論上可以，但衍生另一問題。據按證公司規定，轉按買家並非「首置客」，最高只可承造八成按揭，惟不能透過繳交額外保費，來免去壓力測試。值得留意的是，若當初有足夠財力置業，又怎會使用「呼吸PLAN」？

其實解決方法很易，「呼吸PLAN」用家可照透過「新按保」轉按，先交保費，承造八成按揭，其後再選定息按揭，便能免卻因轉按而起的壓力測試，皆因定息按揭的最大的賣點是，免卻壓力測試。

相關文章：美國減息　定息按揭生不逢時？

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撰文 : 柳家平

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