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【搵人接貨？】科網股強勢　美股投資者竟連續兩個月沽騰訊

金融經濟 12:00 2020/05/10

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騰訊周三放榜，近日重新升穿南非頂

焦點科網股騰訊 （00700） 尚有數天（5月13日）便公布業績，在成績表出爐之前，騰訊股價甚為不俗，近日更重新升穿南非頂（即大股東Naspers配股價）。值得注意是，騰訊強勢背後，美股投資者看法卻似乎相對審慎，德美利證券數據顯示，旗下不論亞洲還是其他地區客戶，均連續兩個月淨沽出騰訊在美掛牌ADR（美：TCEHY）。

根據德美利證券數據，該行旗下亞洲客戶與整體客戶沽出的股票不太相同，前者上月淨沽出的股票主要為京都（美：JD）、超微半導體（美：AMD）、輝達（美：NVDA）及拼多多（美：PDD），僅僅騰訊屬兩地客戶群連續第二個月唯一共同賣出的股票。

至於淨買入方面，亞洲客戶四月部署了西方石油公司（美：OXY）、巴郡（美：BRK B）、可口可樂（美：KO）及瑞幸咖啡 （美：LK），惟整體客戶卻沒有相關傾向。不過，波音（美：BA）、達美航空 （美：DAL），和嘉年華郵輪 （美：CCL），則同樣受到兩地客戶青睞。

騰訊周五（8日）在港收報418.2元，升2.7%，全日成交額91.6億元。

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