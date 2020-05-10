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【零售寒冬】經濟受挫城市停擺　咖啡銷售為何跌得較輕？

商業 13:00 2020/05/10

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疫情下，食肆及零售商叫苦連天，裁員之聲不絕。以小藍樽為標誌的Blue Bottle Coffee，上月底進軍香港市場，即時吸引排隊人龍，開幕初期在中午飯後，亦有幾十人在排隊。

Blue Bottle Coffee亦被稱為咖啡界的Apple，由美國一個咖啡小攤開始，發展至全美各地，再進軍日、台，挾着名氣而來香港，自然易受關注，但在疫情下並限聚令實施中，該店暫時只開放樓下舖面及只做外賣，人龍能否持續，仍需拭目以待。

Blue Bottle Coffee上月底進軍香港市場，即見排隊人龍。(資料圖片)

咖啡在中東及歐美歷史悠久，甚至被一些國家列入生活必需品之中。如美國的國土安全部（U.S. Department of Homeland Security，DHS），就將咖啡及相關的周邊行業列為「關鍵基礎設施行業」（critical infrastructure industry），在疾病大流行下仍會繼續運作。

星巴克也頂不住  銷售下滑
但無可否認的是，各地封城、患病人數增加、市民留在家中減少社交接觸等情況，對咖啡及其相關行業的銷售、物流造成一定影響。據外媒CNBC報道，美國名牌咖啡星巴克（Starbucks）的業績，受新冠肺炎疫情拖累，今年第二季度全球同店銷售額下滑10%，為該公司連續41個季度全球增長後，首次錄得跌幅。Specialty Coffee
Association（SCA）在一項調查顯示，69%業者表示疫情為營銷帶來負面影響。

International Coffee Organization的數據顯示，今年3月份全球咖啡出口為1,106萬包，較去年同期的1,149萬包少。去年10月至今年3月的半年出口量，較2018年及19年同期下跌3.9%。

網銷是不能改變的趨勢
以上數據顯示，咖啡業在疫情全球大流行下，銷售跌幅比其他行業如零售、旅遊業已是「小事」。事實上，各地人民避疫在家，自行在家煮食、沖咖啡已成為大趨勢，咖啡豆及周邊沖製工具的需求上升。之前韓國就出現爆紅的「400次咖啡」製作，香港不少名人也玩上癮，不少網民的fb也被洗版。

除了咖啡是不少西方人的生活必需品外，亦與業者「轉身」是否夠快有關。大品牌如星巴克當然有更多資源熬下去，小品牌就較難應付租金、人工等支出。但亦有在俄勒岡州的小店Flag & Wire Coffee Co.，由Kim & Nick於2015年創立，其網上生意在疫情中就上升了300%。雖然網上銷售本來佔整體生意不算很高，但令他們見到曙光及希望，並計劃繼續投資於網銷上，相信這是未來的趨勢。

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責任編輯：梁巧恩

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