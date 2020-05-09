【小米新機】小米MIX 4擬快登場 屏下鏡頭陶瓷機身1.5億像素大猜想

▲ 小米MIX 4擬快登場，雷軍在微博表示最喜歡小米MIX 2 Unibody陶瓷版，令網民揣測MIX 4亦將推出全陶瓷版本。

5G在內地正式商用後，小米 （01810） 曾表示年內將發布10款5G手機，年初以來小米10系列、紅米K30 Pro系列旗艦手機相繼推出，但小米旗下Mix產品線至今尚未發布新機，惹「米粉」關注和猜想。早前小米在微博開通官方賬號「小米MIX」，市場猜想小米MIX 4很大機會在下半年登場。

關於小米MIX的配置，現時流傳諸多猜測：

屏下鏡頭

據外媒早前報道，小米在4月24日獲批新專利，展示屏下前置鏡頭部分解決方案。屏下鏡頭可在屏幕左上角或中央位置，前鏡頭功能激活時，對應屏幕區域會變透明，功能關閉時，屏幕區域恢復原狀，從而不影響正常的屏幕顯示。有揣測指，小米MIX 4或會採用屏下鏡頭，而令該款手機成為真正的100%全面屏。

▲ 網上流傳的小米屏下鏡頭專利展示圖。

1.5億像素

小米是最先在旗下手機搭載1億像素相機的手機廠商，早前有報道指小米正研發1.5億像素鏡頭相機。但由於1億像素手機去年才推出市場，尚未大規模推廣，且1.5億像素仍處於研發階段。小米MIX 4搭載1.5億像素相機的可能性較低。

陶瓷機身

小米MIX系列一直沿用陶瓷材質機身。小米董事長雷軍今日在微博發文表示，「我最喜歡的小米手機是小米MIX2 Unibody陶瓷版」，惹網民揣測小米MIX 4將繼續推出Unibody陶瓷版。

價格再創小米旗艦機新高？

2月推出的小米10系列售價由3999元人民幣起，成為小米「最貴旗艦」，是小米衝擊高端市場之作。但MIX系列一直以來定位高端旗艦，定價一般較其他系列更高。有指小米MIX 4的價格將會從5999元人民幣起步，有機會成為小米有史以來最昂貴的量產版本高端旗艦手機。

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