【疫市營商】網上直播教沖咖啡　小店成功留住熟客兼吸新客

在新冠肺炎疫情及限聚令下，近幾個月食肆生意受到很大影響。有趣的是，對不少人來說，喝一杯咖啡是一種小確幸，在疫情下、避疫在家時也可以透透氣。

本土咖啡品牌Brew Note Coffee Roaster北角店的負責人陳小姐表示，疫情初期有少許影響。由於店舖位置較僻，一向也是做熟客生意為主。

多得一班熟客的支持，生意到3月開始已陸續回穩。

網上辦工作坊 Facebook專頁做直播

限聚令下，食肆枱與枱之間要保持1.5米的距離。但陳小姐指店內的設計，餐枱之間有一定距離，故影響未算很大；但坦言在疫情下，街上行人也少，也縮短了營業時間。



除了靠熟客光顧，陳小姐表示公司有也加強了網上宣傳及銷售。全因多了市民在家沖咖啡，對咖啡豆、沖製工具有一定需求。此外，亦透過fb專頁做直播、舉辦網上工作坊，拓展知名度，有助吸引新客戶及提升其購物慾。當然，店內的消毒及清潔也變成沖咖啡及煮食外的重要工作，基本上是不停消毒，桌、椅、門柄都要清潔，令客人安心。



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記者：梁巧恩