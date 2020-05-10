【內房故事】萬科撈過界　養豬好賺過賣樓？

萬科企業（02202）近日一則招聘廣告，引起市場熱議，公司聘請的不是建築師，也不是售樓人員，而是豬場拓展經理、豬場獸醫等五個新職位。原來萬科不是第一家房企撈過界，恒大（03333）、碧桂園（02007）及萬達集團早已投入養豬行業，究竟養豬為甚麼咁吸引？

萬科在今年3月成立食品事業部，業務開展初期主要布局生豬養殖、蔬菜種植及企業餐飲。本周四（7日），在集團招聘官網中，刊登了多則招聘啟事，職位包括豬場拓展經理、開發報建專員（養豬場）、獸醫（豬場）、聚落化豬場總經理及預結算專業經理（養豬場），工作地點均為深圳，要求本科學歷，擁有2年或3年工作經驗，有行業經驗者優先。

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事實上，萬科不是第一家撈過界的內房股。2014年，萬達王健林宣布到貴州養豬，由集團提供豬仔及飼料，豬肉通過萬達廣場賣去全國；恒大在2016年投資3億元（人民幣，下同）在貴州建立110多個養豬為主的農牧基地；而碧桂園則在2018年6月成立碧桂園農業控股，並聘請養豬專才。

內地豬肉價格近年飛升，供不應求，內地養豬龍頭企業的盈利能力極強，如溫氏股份（深：300498）2019年純利達139.7億元、新希望（深：000876）純利50.4億元、牧原股份（深：002714）純利61.1億元等。而且她們市值驚人，牧原市值2,977億港元、溫氏1,752億港元、新希望1,500億港元，與萬科3,195億及碧桂園2,180億港元相比絕對不失禮。

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值得注意的，是這些養豬企業的毛利率，介乎29%至38.5%，或許正正是吸引到內房富豪的眼光。

隨著內地強調「住房不炒」，萬科早幾年已形容房地產業已由「黃金時代」走入「白銀時代」，內房股的整體毛利率亦由早年的40%至50%，跌至現時約25%左右。就以上文提及的內房股而言，2019年毛利率介乎26%至27.8%。近年她們亦積極探討不同領域發展的可行性，如恒大拓展保險等金融板塊、碧桂園亦大力開拓AI及機械人等科技板塊，目的正正是要為利潤日益受壓的地產行業，尋找新的利潤來源。