【趣話財經】內銀最近行衰運　中信銀行變「中洩」銀行？

早前中國銀行 （03988） 的原油寶引起社會曄然，最終中行決定自行負責「負油價」的部分，蝕錢了事。近日又到另外一間內銀出事，雖然沒有涉及巨款，但同樣令內地網民關注。

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內地脫口秀（清談節目）演員王越池在微博爆料，在沒有自己身份證、銀行卡、政府文件等等，中信銀行（00998）向其任職公司上海笑果文化傳媒，洩露其個人銀行帳戶信息，甚至將近兩年的銀行帳單打印出來。

事緣王越池與上海笑果文化正在打官司，後者指前者沒有獲公司批准而參與商業活動，提出解約及要求賠償。王越池自嘲笑果文化是大客戶，要求銀行「通融一下」，有「特殊服務」無可厚非。事件爆出後，不少內地網民紛紛稱中信銀行為中洩銀行。

事後中信銀行把涉事的分行行長撤掉，不過網民尚未滿意，而上海銀保監局正式調查，至於始作俑者上海笑果文化則對此避而不談。

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