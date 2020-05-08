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【美股開市】道指漲逾300點 特朗普似放軟對華態度 暫抵銷失業率利淡

環球經濟金融 21:42 2020/05/08

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美國4月失業率飈至14.7%，創二戰後最高水平，但低於市場預期，總統特朗普亦淡化就業報告的利淡，稱屬預期之內。他又談及在對華貿易未有決定，較之前威脅加徵新關稅的態度似有軟化，中美亦重啟對話，助美股周五高開，道指曾彈342點。

【美國經濟】4月失業率飆至14.7% 非農職位銳減2050萬 特朗普：預期之內

華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）彈2.7%，主因上海迪士尼可望重開，而重開早期的門券更已迅速售罄。

網約車平台Uber（美：UBER）漲6.2%，雖然上季虧損大過市場預期，但公司表示，網約車業務近來數周正在慢慢復甦，並預期疫情造成的放緩而阻礙公司轉虧為盈的時間，只會是數季，而非數年。

匯市變動不大，美匯指數和歐元均跌不足0.1%，分別報99.88和1.0833美元；日圓稍挫0.3%，報106.56兌1美元。

金價升至近兩周高位後回軟，現貨金跌不足0.1%，報1715.83美元。美債息升1點子，報0.6529厘。

責任編輯：方賢

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