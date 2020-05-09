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3房則王叫價僅500萬頭　呎價較同類單位低逾4%

股樓投資 08:05 2020/05/09

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本港新冠肺炎疫情進一步放緩，樓市氣氛更為熾熱，最近不少準買家怕遲入市樓價更高，市場屢現睇樓數小時即拍板入市，或數組買家搶購單位，樓價600萬元至800萬元的樓盤成換樓客的搜集對象。以下介紹的放盤業主原叫價545萬元，現輕微減價3%放售單位，至於該單位的銀行估值約552萬元，換言之銀行一定「估足價」，適合換樓人士。

 

荃灣中心依山而建，景觀開揚。

放盤詳細資料如下：
 

物業地址：  荃灣中心上海樓7座高層C室 (物業編號: M300307360)

實用面積：		  425平方呎
間隔：  3房
叫價： 545萬元-->530萬元（減價3%）
賣點： ．換樓恩物，地利取勝
．大型屋苑基座設商場 超市食肆一應俱全． 環境清靜 依山而建 景觀開揚
．間隔四正 8成實用3房則王
．較同屋苑呎價平4.4%
．叫價較銀行估價更低出4% 

  
有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
https://bit.ly/2Sy2Hec

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

房間有入牆傢俱。


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客廳位置需較花心思擺放傢俱。

客廳間隔四正。

撰文 : 陳詠妍

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