【港股追蹤】李氏父子增持長實　盈警長建電能有機會獲增持？

長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅繼上月後，本周再次增持長實集團(01113)股份，涉資3.158億元。而本周因英國企業稅率不變而發盈警的長建(01038)及電能(00006)，股價即時受壓，「超人」會否藉機會趁低增持？

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事實上，李氏向來沒有直接增持長建及電能的習慣，每次都是增持長和(00001)及長實。而長和就持有長建72%股份，長建則持有電能36%股份。李氏每次增持長和即其實間接增持長建及電能。

以李氏最近一年的增持記錄來看，最低增持長和的每股平均價，為今年3月23日的46.397元。當日長和、長建及電能的收市價分別為41.85元、35.65元及41.85元。而3月之前再對上一次增持則已經數到去年9月。若股價再見這個價相信可吸引「超人」再出手。

李氏父子上月14日亦有出手增持長和，每股平均價為57.7元。長和、長建及電能的當日收市價分別為57.95元、47.75元及52.05元，3間與現價相距不多。即使「超人」短期再增持，相信與今次盈警事件關係不大。

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