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【定期存款】美元定存息最高9厘　退休族宜緊抓特惠息

金融經濟 21:21 2020/05/08

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市場擔心明年美息或步日本及歐洲後塵變負利率，港銀亦爭相下調美元定存息。

市場擔心美國明年初或破天荒現負利率，雖然專家普遍預期機會不大，但在全球步入零息的宏觀大環境下，仍忠告老本靠收息維生的退休族，緊抓特惠息仍在，先鎖定高息，而且「宜長不宜短」，因長息的減幅更大。

畢竟美元定存自年初已爆減息潮，如現時冠全城的息率是集友7天短存享9厘，但此「高息王」早於4月已由15厘劈至6厘（見表）。如以半年及1年長息計，富邦齊以1.4厘居首，同樣相比今年初兩存期皆有2.45厘，現已累削逾1厘。

劈息浪也蔓延至虛擬銀行，如首間正式營運的眾安銀行（ZA Bank），今天（5月8日）旗下最高息是1年期的0.65厘，亦較較去年底試業時的1.6厘，累削0.95厘。

專家：美明年初現負利率  機會不大

恒生（00011）旗下投資服務首席市場策略員溫灼培指，雖然2021年的利率期貨市場顯示，市場預期美國明年初首次步入負利率，但相信機會不大。事實上，外界並非首次押注負值，非典型事件可追溯至大約5年前亦曾發生。

溫灼培憶述，猶記得2015年聯儲局擬收水，當時約於9至10月期間，3個月期的債息亦曾持續多時見負值，其時坊間大為驚嚇，亦憂慮美息快將於史上見負數，幸而結果並未出現。

惟溫灼培補充，全球疫情暫未受控見盡頭，料美滙指數仍高企在98至101；但美息向下歸零已是不歸路，暫難重新掉頭加息。若投資者對美元有實際需要，或在亂市下追息族欲分散風險，應把握高息仍在先敍造高息。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈說，金管局剛於本周三（6日）首次安排美元流動性投標，維持至9月底，總額為100億美元，大大紓緩美元的銀根頭寸，相信市面不再鬧錢荒，港銀亦毋須鬥撲水盲目加息搶存。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 存款收息

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