【負利率再現】12月利率期貨首度見負　美國或現負利率

面對新冠肺炎疫情，聯儲局在3月3日及16日兩度緊急減息，將聯邦基金儲備利率下調至0厘至0.25厘，當時聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）回應記者提問時曾指，負利率政策並不適用於美國。但市場似乎不是這樣看，由最新的利率期貨合約顯示，市場預期局方將會在12月的議息會議中減息至負利率。

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「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）周三便在Twitter上指，即使鮑威爾反對負利率，但美國政府不斷發行短期債券，令利率推至負值，又指負利率的後果是致命的。

市場再夾聯儲局減息?

一般而言，聯儲局應因應經濟數據而調整利率，但過去數年，聯儲局都會在股市大跌、債息下跌之際減息，令人懷疑聯儲局是否只看市場反應做市，如三月的兩次緊急減息，都是出現在債息及股市大幅下挫後，當時的經濟數據其實未見異常，而且當時距離預定的議息會議只有一周，令緊急減息的迫切性成疑。

不論是無心還是有意，近年利率期貨及國債孳息率，這兩大反映市場預示指標的啟示性甚大，惟現時只有利率期貨看到負利率的跡象，國債市場仍未跟隨，美國十年期國債便在3月急跌至0.5厘後，一直在0.5至0.75點子之間徘徊。

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負利率與否 還看勞動數據

美國上月失業率為14.7%，數字上看是好過預期，但不少經濟學家也早已從首次申領失業救濟金的人數推敲出失業率大概是13至14%，故現時勞動情況仍然受控。倘若未來失業率未能出現V彈或U彈，而持續徘徊在雙位數水平，聯儲局或許會重新考慮負利率的可能性。

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