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【美股戰報】就業數據勝預期　道指高開300點

環球政經 21:36 2020/05/08

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美國公布4月就業報告，失業率創大蕭條以來最差，惟市場已消化消息。加上中美貿易代表通話，同意經濟和公共衛生合作，並為中美第一階段經貿協議的落實創造有利條件，美股開市升約1%，道指高開逾300點，報24178點；標指升31點，報2912點；納指則升69點，報9046點。

美國勞工部公布的4月美國失業率錄得14.7%，為自1933年大蕭條以來最差，但勝市場預期16%。4月非農新增職位減少2050萬個，較預期2200萬個少，其中以休閒娛樂和酒店業最為受挫，就業崗位流失770萬個；其次為餐飲業，流失550萬個；製造業及其他行業則流失110萬個。

相關文章：【解構數據】美國4月就業報告今晚出爐 料失業率急升堪比大蕭條

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疫情嚴重衝擊全球經濟，更加劇中美緊張關係。中美高級貿易談判代表周五（8日）通話，強調加強經濟及衛生合作，努力為落實首階段貿易協議造有利環境，中美角力有望緩和。美方聲明指，儘管當前發生全球衛生緊急情況，但兩國皆希望能夠及時履行協議內容，並將定期舉行電話會議。

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