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【丘質故事】消毒劑唔聞唔安樂　清潔人員十倍奉還

股樓投資 10:00 2020/05/09

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香港已經連續19日無本地感染個案，市民總算暫時放下心頭大石，心情稍為變得輕鬆。所以今日都同大家分享一篇抗疫奇聞。

內地疾控中心本周新聞發布會中，回顧近月在內地疫情最嚴重的湖北省內防控工作，當中提到3月中旬，有疾控隊員走入小區，只見成班消毒人員眼睛充血，又有紅腫，但問佢地發生咩事又唔肯講，結果明查暗訪後先真相大白。

原來該小區居民好重視消毒，每日行出街聞唔到消毒劑味道都唔安樂，所以就同物業管理方舉報，覺得消毒工作做得唔足。工作人員收到舉報，就自然要處理，最後用左個非常阿Q嘅辦法，就係將消毒劑濃度擴大到10倍。

咁「加料」消毒劑咪道梗係夠濃郁，居民都當然滿意，可憐清潔人員為左佢地，搞到佢地眼又紅，部分人呼吸道更造成嚴重傷害，好彩疾控隊員發現得早，即刻同佢地講解無必要過度消毒，而且仲會污染環境，影響健康。

試諗下，平時清潔及消毒家居的1比99稀釋漂白水，如果變成1比9，我諗除左地板會玩完之外，吸入咁濃嘅漂白水，都應該好快暈低。

今次疫情確實令大家更著重清潔和消毒，但記住要跟足指示，做太少或者做多左，都未必係好事。

撰文 : 丘梓健

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