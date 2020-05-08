【美國經濟】4月失業率飆至14.7% 非農職位銳減2050萬 特朗普：預期之內

美國就業市場受到新冠肺炎疫情重挫，勞工部公布4月份就業報告，失業率飆升至14.7%，為二戰後新高，勝市場預期的16%，遠高於3月的4.4%。非農業職位銳減2,050萬個，為史上最大減幅，縱勝預期的減少2,200萬個，但遠高於3月向下修正後的減少87萬個；其中，私人企業職位減少1952萬個。總統特朗普形容，就業報告的數據屬於預期之內，沒有意外，似想淡化當中的不利數據。

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期內，工薪增長按月升4.7%，遠勝預期的升0.5%；按年升3.3%，勝3月的3.1%。薪金急增，主因是低薪職位大量流失。

勞動參與率60.2%，遜預期的61%及3月的62.7%；就業不足率22.8%，遠高於3月的8.7%。

上月失業率升至14.6%，為二戰以來的最高水平。勞工部自1948年改為每月公布就業數據，並按歷史推算之前數據，指1933年（即經濟大蕭條時期）的失業率為史上最高，達24.9%。

金融海嘯後，美國過去10年累計增加2,280萬個職位，但今年3月及4月合共減少2,137萬個職位下，意味有關職位增長已經所餘無幾。

美銀分析師梅耶爾（Michelle Meyer）形容，這是美國戰後歷史上最巨大、最猛烈的衝擊，在極短時間內造成戲劇性的巨大損失。

梅耶爾又提到，這是美國第一次由服務業引發的經濟衰退，因此如何復甦，並沒有先例可循。服務業在之前的經濟大蕭條更具彈性，但今日則成了經濟震央，故問題是服務業該如何快速復甦。

責任編輯：方賢

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