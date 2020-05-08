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「樓市長勝將軍」美聯布少明買樓多年未輸過　向大家推介呢個心水屋苑

股樓投資 20:56 2020/05/08

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從事地產代理行業已有30年的布少明，對樓市走勢具深入了解，物業投資眼光也十分獨到。加入地產代理2年行業後，他早於23歲時已成功上車，以30餘萬元購入柴灣一面積約400平方呎的二手居屋單位，30餘萬元的樓價，現在聽起來也未夠支付首期，但20多年前對不少人來說是個頗大的金額。為儲到上車的首期，布少明「死慳死抵」地儲錢，「為了上車，我不去旅行，也很少出街吃飯。」


成功上車後，布少明再換樓至更大的單位，先後以40餘萬元及60餘萬元，購入河畔花園及沙田第一城單位，並於3、4年後購入數間美孚新邨600餘平方呎的兩房單位作投資用途，其後也有購入港島區新盤、日出康城單位等收租用途。事實上，布少明物業投資上也是位長勝將軍，多年來買賣過的單位約有10多個，每次都可以獲利離場。


一眾藍籌屋苑中，布少明較鍾情於美孚新邨，他自己也在此屋苑持有單位收租。不過，作為「老牌藍籌屋苑」，美孚新邨的樓齡相對較高，首期的單位樓齡已逾51年，惟屋苑交投量十分暢旺，深受用家及收客租人士的愛戴。布少明指美孚新邨有幾個優勢，「先是交通非常方便，屋苑處於港鐵站上蓋，間隔也非常實用，四四正正的間隔，也有非常靚的園景，很多買家及租客也非常鍾情，其實用面積呎價也只是1.3萬至1.4萬元左右，跟很多屋苑比較也是低水，也較受租客歡迎，很多租客愛租住美孚新邨的單位，所以屋苑單位的出租率非常高。」

 

美孚新邨單位數目多，也有多款間隔。

 

屋苑連接港鐵美孚站，交通便利。


過去數月，新冠肺炎打亂了全世界，觸發股市大跌，經濟動蕩，惟本港樓市卻相對堅挺無比。對於樓市前景，布少明認為隨著疫情受控，最壞的情況已經過去。對於有意上車人士，布少明表示：「如你的工作穩陣，有能力供得起、買得起樓，其實是可以買的，早前樓價有所回落，交投量即上升，可見樓價較難出現大跌空間，現在是個好的入市良機，因為目前樓價跟高位比較仍具折讓，跟去年6月高位比較，很多屋苑的樓價仍未回到該水平，我相信樓價會慢慢追回之前的高位，如你買樓自住或長揸，現在是個不錯的水平，因為始終人們並沒有水晶球，大家都是估樓價升或跌，最重要看自己沒有足夠能力。」
至於換樓人士，布少明認為現在也是個吸引的換樓時機，「過去換樓好難，你持有400萬的物業，希望換入700萬元的物業有難度的，因為只能借6成，你購入700萬元的物業要支付約300萬元的首期，是很難換到樓，如700萬元的物業可借到9成，首期就輕鬆很多。」

 

屋苑內設有不同店舖，居民生活配套齊全。

 

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撰文 : 陳詠妍

美孚新邨 布少明 疫情 物業

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