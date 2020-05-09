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【港股追蹤】太古地產本地商場零售額全跌　呢個商場更大跌48％

股樓投資 09:48 2020/05/09

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太古地產 （01972） 公布首季營運數據，肺炎疫情下，旗下3大香港商場的零售銷售額均報跌，其中太古廣場跌幅達48.3%，東薈城名店倉及太古城中心分別跌33.6%及20.5%。太古廣場及太古城中心的租用率為100%，東薈城則為99%。太古地產今日收報21.55元，升1.7%。

太古表示，旗下商場受到疫情衝擊，已將去年向租戶提供租金支援措施延至今年，並繼續因應個別租戶情況提供適切支援，以協助租戶維持業務營運，直至市況回穩。此外，各商場自4月起推出購物消費獎賞、延長免費泊車時間、食店外賣優惠等推廣活動，以鼓勵零售消費。

辦公樓物業方面，本港整體辦公樓租用率較去年底止跌1個百分點至98%。而太古坊的租金升幅最多，達12%，太古廣場，以及港島東中心及太古坊一座的租金分別升11%至7%。

太古表示，太古坊重建計劃繼續穩步推進，料太古坊二座的甲級辦公樓於2022年完工，而位於太古廣場三座對面的用地亦會重建為甲級辦公樓，料於2023年完成。

向來零售額跑贏本港的內地商場亦被肺炎影響。零售物業中，除了頤堤港的零售銷售額增11.4%，廣州太古滙、上海興業太古滙、成都遠洋太古，以及三里屯太古里的零售銷售額均跌逾2成至4成。寫字樓方面，香港興業中心一座及二座、太古滙辦公樓、以及頤堤港一座的租用率分別為98%、97%及77%。

撰文 : 投資組

太古廣場 Pacific Place 太古地產（01972） 經濟

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