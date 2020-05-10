【有咩冇可能？】芝交所話你知　呢樣商品都可以變負數　（話資理）

4月20日，商品市場發生一單震驚全球70億人的事件，WTI原油5月期貨價格一路暴跌成負數，最終收報負37美元。

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一不離二，未來還有其他商品或會再出現負數。提供該負油價合約的芝商所（CME）於周四（7日）發公告指，由5月17日起，旗下紐約商品期貨交易所的天然氣期貨合約，亦會允許負數價格的出現。

CME稱，上述期貨的負價格測試將於5月11日展開，如測試順利，天然氣期貨及部分精煉產品期貨，均將如期被充許以負價格交易。

上一次CME更改規則，是4月18日於周末允許油價出現負數，結果數日後即出現震驚全球的負油價事件。這次CME更改規則，不知其意味甚麼？

事實上，天然氣和石油類似，存儲均需一定成本，如液化天然氣必須於零下160度存儲。因此當其使用價值低於存儲成本時，價格便有可能出錄得負值。

而發生「原油寶」爆倉後，內地多家銀行已暫停帳戶天然氣的開倉交易。不過持倉客戶的平倉交易和已經預設的轉期，以及連續產品份額調整，則仍可進行。

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