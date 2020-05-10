【港股分析】兩會倒數　今次有咩睇頭？

原定3月初召開的全國人大及政協會議（兩會），今年因疫情而押後，早前終於公布會分別在本月21日及22日於北京召開，市場預期今年會期或比往年14日為少。由於兩會屬內地年度政治大事，就算議期縮短，仍會是市場焦點。

內地首季國內生產總值（GDP）錄得6.8%按年增長，中央3月份起接連推出多項財政及貨幣政策救市，官方製造業採購經理指數（PMI）亦由2月份35.7，到3月份及4月份，分別回升至52及50.8，重返盛衰分界綫之上。國家主席習近平近月亦多番前往不同省份視察，推動企業復工復產，上月中舉行的政治局會議中，更首次提出「六保」，即是保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定和保基層運轉。

當局2018年已經提出過「六穩」，要穩住就業、金融、外貿和外資等體系，今次再提出「六保」，相信兩會前後將有更多刺激經濟政策出台，消費行業或最受惠。中央近年推出減稅等措施，目的都是刺激居民消費，而消費也成為現時GDP增長的主要引擎，故餐飲，體育用品股股價持續反彈，並非空穴來風。

此外，內地今年不斷提倡加大基建，特別是新基建項目，不斷強調5G概念，工業互聯網等基建，相關行業股份年初已經開始炒，近期則稍靜，有機會在兩會前後捲土重臨。

往年政府工作報告講話中，都會提出新一年度的經濟增長目標，供市場一個參考指標，但今年首季因受累疫情，GDP意外錄得負數下，投資者預料當局今年有機會不設GDP增長目標，讀者或要仔細留意中央如何為經濟定調。

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