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【轉數快】轉數快錄486萬帳戶登記　交易額破萬億

金融經濟 19:27 2020/05/08

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業界相信受馬迷過帳等刺激，帶旺轉數快的上客數字，帳戶登記快直逼500萬個。

銀行快速支付系統「轉數快」又有最新數據，截至4月底，共錄得486萬個帳戶登記，對比3月份的467萬個，按月再驟增約19萬個或逾4%。市場人士指，普羅大眾因疫情宅在家，消費習慣驟變，遂帶旺電子支付。期內共處理7,300萬宗實時交易，涉及總額更逾1萬億港元。

金管局回應本報查詢指，轉數快自2018年9月推出至今得到廣泛應用，不論登記數目、交易量及交易金額，均有穩定增長。而由系統推出至今年4月底，已錄得486萬個帳戶登記，以本港750萬人口來說，滲透率相當高。同期共處理7,300萬宗實時交易，涉及總額超過1萬億港元。

金管局發言人表示， 轉數快的帳戶登記數目有別於用戶人數，因為一個用戶可以登記多於一個帳戶代號（例如手機號碼及電郵地址），並綁定多於一個戶口 。

日均實時交易　較去年底升6成

發言人又說，在疫情下，轉數快的使用量較去年底大幅上升。單以今年4月計，平均每天處理26.4萬宗實時交易，較去年12月平均每天處理16.8萬宗，大幅上升約9.6萬宗或近6成，亦較系統剛推出時（2018年10月）驟升逾4倍。

轉數快登記方面，今年首4個月共新增超過83萬個帳戶登記，較去年12月底增加21%。

轉數快的使用量已經由主要的個人對個人支付，逐步擴展至繳付帳單、零售商戶及企業支付。而政府由去年11月起接受市民以轉數快繳付帳單，市民只需要掃描帳單上的二維碼，便可繳交水費、差餉及地租和交稅。此外，陸續有更多商戶，包括大型商戶，採用轉數快支援其商業運作，令商戶支付的交易量穩步增長，加上電子錢包的使用愈趨普及，都促使經轉數快的增值電子錢包的交易增加。

問及政府向港人派錢1萬元，暫未能使用轉數快過數，會否令此電子系統的上客增速放緩？發言人續指，隨着轉數快的應用範圍逐步擴大，相信使用量會繼續穩定增長，惟有關交易數字可能會受季節性因素影響而變動，交易量有所升跌亦不足為奇。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 轉數快

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