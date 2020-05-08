全球智能手錶Q1出貨量年增20%　Apple Watch穩居龍頭

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，所有手機廠商的出貨量皆受影響。然而，疫情下有危亦有機，由於大部分消費者均希望在隔離期間透過智能手錶監察自己的健康及運動狀況，意外催生了可穿戴裝置的商機。全球智能手錶需求繼續增加，並透過在線零售渠道銷售，首季出貨量升逾兩成，達到1370萬。

市場調查機構Strategy Analytics近日發布研究報告指出，2020年第1季全球智能手錶出貨總量同比增長20%，達1370萬隻，而Apple Watch更以55%的市佔率稱霸全球，排名第二的是韓國三星（Samsung），而Garmin則升至第三。

▲ 2020年第1季全球智能手錶出貨總量同比增長20%，達1370萬。（Strategy Analytics資料圖片）

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Strategy Analytics執行董事Neil Mawston指，Apple Watch的首季出貨量達760萬隻，較上年同期躍增22.6%，推動市佔率由54.4% 升至至55.5%，是兩年以來最高水平，在與Garmin、Samsung等對手的激烈競爭下持續領先，維持行內的龍頭地位。

受疫情影響 三星市佔率輕微下降

而三星在今年首季的智能手錶全球出貨量微升11.8%至190萬隻，但市佔率則從14.9% 稍微下降至13.9%。雖然公司市佔率仍居全球第二，但受疫情影響增長明顯放緩。南韓政府早前因應疫情而採取最大限度的封鎖措施，以及面對其他競爭對手，例如Garmin新一波的挑戰，顯然拖累市場銷量成長。

至於Garmin，其首季智能手錶出貨量為110萬，比去年第一季度的80萬驚人增長37.5%。過去幾年，一直都是由Fitbit排名第三，Garmin終於再次回歸全球智能手錶業界第3大的位置，市佔率也7%上升到8%。事實證明， 擁有彩色OLED螢幕、GPS追蹤功能等適合戶外運動配戴的智能穿戴裝置，在北美市場贏得不少熱衷追蹤每日運動與健康狀態的消費者芳心。

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雖然首季智能手錶出貨量擁有驕人的成績，不過Strategy Analytics總監Woody Oh認為，由於疫情持續，預計全球智能手錶出貨量將在2020年第二季度大幅放緩。近幾個月來，歐美地區銷售將因封鎖措施面臨重大考驗，預計疫情影響將在第二季浮現。儘管如此，隨著全球消費者逐步恢復信心，更多的零售商店重新開業，今年下半年及以後將出現不錯的反彈。是次疫情將大大提升民眾的健康觀念，愈來愈多年輕人比以往變得更加注重健康，智能手錶的長期前景仍然良好。

責任編輯：施雯雯