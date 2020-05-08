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【大行報告】大摩力挺港樓　但下調升幅預測

股樓投資 20:59 2020/05/08

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新冠肺炎疫情緩和，香港樓市即見反彈，各區也見高價成交。早前，花旗銀行發表報告指，預期樓價本月反彈，到年底時更升5%至10%。及至近期，摩根士丹利也發表報告，相信樓價今年三月見底，預期其後反彈一成，並調整全年樓價預測，由原先的升5%至10%，改為升5%。

相關文章：【大行報告】花旗：樓價本月反彈　七大因素看好後市

該行又指，雖然近期失業率上升，加上首季經濟明顯收縮，均利淡樓市，但料在多個因素支持下，相信樓市能夠轉旺：

一）住宅供應短缺

二）住宅需求大

三）政府放寬首置按保

四）低利率

大摩預期，多個新盤將於未來數月登場，足以應付市場積壓的需求。事實上，永泰地產（00369）本周率先響頭炮，公布旗下「OMA by the Sea」的首張價單，涉及108伙單位，以最高折扣計，折實價600萬元以下的單位，有近100伙。此外，新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，也有望短期內登場。事實上，市場預計，多個新盤即將登場，而發展商也會以貼市價，甚至折讓價推盤，終致樓市迎來小陽春，惟一切視乎疫情發展。

相關文章：【樓市分析】高價成交湧現　再不入市悔終生？

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撰文 : 柳家平

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