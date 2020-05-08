澳洲盼7月前全面解封 確診增幅長期維持雙位數

▲ 澳洲總理莫里森周五（8日）宣布，將會分3階段實施解封措施，預料澳洲可於7月前全面重啟經濟。

澳洲的新冠肺炎疫情已逐漸受控，已接近一個月的確診數字增幅維持於雙位數，澳洲總理莫里森周五（8日）宣布，將會分3階段實施解封措施，預料澳洲可於7月前全面重啟經濟。

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根據統計網站worldometers.info的數據，澳洲自4月10日起一直維持雙位數的確診增幅，截至本港時間周五晚上6時，累計6,194人確診，97人死亡。澳洲的活躍病例（未痊愈病例）約為759宗，反映疫情已大幅受控。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指，目前已是時候解封國家，公布3階段解封計劃，計劃如下：

首階段：

民眾可在家中接待賓客（5人内）

學校復課

餐廳、零售商店、圖書館、社區中心及遊樂場重開

放寬公共場所聚集人數上限至10人（喪禮則為最多30人）

第二階段：

美容院、戲院、美術館可恢復營業

放寬集體運動

放寬公共場所聚集人數上限至20人

第三階段：

放寬民眾來往澳洲國内各州分

放寬公共場所聚集人數上限至100人

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莫里森指，當局未有為3階段制定具體執行日期，各州可因應當地疫情制定措施，但他期望可於今年7月前全面重啟經濟。

莫里森表示，全國實施限制措施一個多月以來，對該國經濟造成極大損害。澳洲採取限制措施期間，料有超過100萬人申領失業援助，及有500萬人發放保就業薪金補貼（JobKeeper），及有100萬人提早動用退休儲蓄來維持生計。

他指出，解封國家的下一步將是重建國民信心和動力，使國家經濟恢復運轉，並使澳洲人重新站起來，充滿信心地前進。

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責任編輯：鄭錦玲