  • 29°C
香港時間 : 2020508日 (五) 19:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

澳洲盼7月前全面解封 確診增幅長期維持雙位數

環球社會熱點 18:43 2020/05/08

分享：

澳洲總理莫里森周五（8日）宣布，將會分3階段實施解封措施，預料澳洲可於7月前全面重啟經濟。

澳洲的新冠肺炎疫情已逐漸受控，已接近一個月的確診數字增幅維持於雙位數，澳洲總理莫里森周五（8日）宣布，將會分3階段實施解封措施，預料澳洲可於7月前全面重啟經濟。

【新冠肺炎】聯合國：疫情引發仇恨海嘯 一文看清各地歧視

疫情恐令國際旅客大減8成 打擊1.2億人生計

根據統計網站worldometers.info的數據，澳洲自4月10日起一直維持雙位數的確診增幅，截至本港時間周五晚上6時，累計6,194人確診，97人死亡。澳洲的活躍病例（未痊愈病例）約為759宗，反映疫情已大幅受控。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指，目前已是時候解封國家，公布3階段解封計劃，計劃如下：

首階段：

民眾可在家中接待賓客（5人内）

學校復課

餐廳、零售商店、圖書館、社區中心及遊樂場重開

放寬公共場所聚集人數上限至10人（喪禮則為最多30人）

第二階段：

美容院、戲院、美術館可恢復營業

放寬集體運動

放寬公共場所聚集人數上限至20人

第三階段：

放寬民眾來往澳洲國内各州分

放寬公共場所聚集人數上限至100人

【母親節2020】澳洲探媽媽要靠彩數 屋企夠大才合防疫規定

法國人疫情下竟平均肥了6磅 封城禁足少做運動

莫里森指，當局未有為3階段制定具體執行日期，各州可因應當地疫情制定措施，但他期望可於今年7月前全面重啟經濟。

莫里森表示，全國實施限制措施一個多月以來，對該國經濟造成極大損害。澳洲採取限制措施期間，料有超過100萬人申領失業援助，及有500萬人發放保就業薪金補貼（JobKeeper），及有100萬人提早動用退休儲蓄來維持生計。

他指出，解封國家的下一步將是重建國民信心和動力，使國家經濟恢復運轉，並使澳洲人重新站起來，充滿信心地前進。

香港酒吧重開 德國酒廠免費派啤酒 2600升任飲！

【美國疫情】解封擲骰搵命博 戈爾：特朗普總統已失敗

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠肺炎】聯合國：疫情引發仇恨海嘯 一文看清各地歧視
今日
【新冠肺炎】聯合國：疫情引發仇恨海嘯 一文看清各地歧視
【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享）
今日
【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享）
疫情恐令國際旅客大減8成 打擊1.2億人生計
今日
疫情恐令國際旅客大減8成 打擊1.2億人生計
【母親節2020】澳洲探媽媽要靠彩數 屋企夠大才合防疫規定
今日
【母親節2020】澳洲探媽媽要靠彩數 屋企夠大才合防疫規定
法國人疫情下竟平均肥了6磅 封城禁足少做運動
今日
法國人疫情下竟平均肥了6磅 封城禁足少做運動
傳染病 疫情 莫里森 澳洲 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 全球大流行

上一篇文章

【英國疫情】北愛爾蘭死亡病例 安老院佔一半

下一篇文章

【新冠肺炎】聯合國：疫情引發仇恨海嘯 一文看清各地歧視
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知
【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知
【美股開市】道指升300點 納指收復今年跌幅 失業救濟數據遜預期
【美股開市】道指升300點 納指收復今年跌幅 失業救濟數據遜預期
新型冠狀肺炎全球疫情（05月08日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月08日 時間18:00）
【美國疫情】殺入白宮 潔癖特朗普貼身侍從確診
【美國疫情】殺入白宮 潔癖特朗普貼身侍從確診
【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
【美國疫情分佈圖】126萬確診 特朗普拒絕CDC指引
【美國疫情分佈圖】126萬確診 特朗普拒絕CDC指引