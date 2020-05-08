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比特大陸營業執照遭60名「不明人士」搶走 疑涉高層內鬥

金融經濟 18:42 2020/05/08

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比特大陸公司法定代表人領取營業執照期間，遭不明人士搶去執照。

曾經申請在港上市的虛擬貨幣「礦機」生產商比特大陸高層內鬥升級。據內地傳媒報道，比特大陸公司法人詹克團，在北京市海淀區政務服務中心領取營業執照期間，遭60名「不明身份人士」從工商行政人員手中強搶營業執照。

據多家內地傳媒報道稱，事件或涉及公司高層內鬥。詹克團已就事件報警，惟未有進一步消息。

聯合創始人爭鬥始末

比特大陸的兩位聯合創始人詹克團與吳忌寒，此前曾經多次發生衝突。而詹克團持股36%，為比特大陸的最大股東。

去年10月，詹克團表示，吳忌寒盜用公司公章並將北京比特大陸的法定代表人由詹克團改為自己。為此，詹克團申請行政復議。

今年1月31日，海淀區人民政府做出行政復議決定，撤銷10月28日變更法人為吳忌寒的登記行為。不過，吳忌寒於2020年1月2日將北京比特大陸的法定代表人職務由自己變更為劉路遙。詹克團因此申請第二次行政復議，請求撤銷劉路遙的登記變更。

4月28日，北京市海淀區人民政府下達《行政復議決定書》，宣布撤銷吳忌寒和劉路遙所做的兩次行政變更登記。

官網聲明稱詹克團非公司法定代表人

比特大陸官方網站聲明指出，稱詹克團已不在公司擔任任何職務。公司均不予承認，並保留追究詹克團及相關方法律責任的權利。聲明又指，劉路遙才是公司的法定代表人。

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