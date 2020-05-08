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【疫市營商】apm夥100間商戶推優惠　購物換睇戲通行証

商業 18:19 2020/05/08

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新鴻基地產旗艦商場apm聯同場內超過100間商戶推出一系列消費奬賞優惠，包括購物100%回贈、1折美容產品。（apm提供圖片）

限聚令放寬，商場群起推出優惠吸客。新鴻基地產旗艦商場apm聯同場內超過100間商戶推出一系列消費奬賞優惠，包括購物100%回贈、1折美容產品。

【母親節優惠】零售商節日谷銷情 一文看清不同優惠（不斷更新）

該100間商戶包括美妝，時裝，影音，鑽飾，餐飲及戲院。加上B+ cinema重開， apm特別推出睇好戲多重賞。由即日起至6月5日，The Point by SHKP會員於星期一至五以電子貨幣消費滿HK$100，即可享有HK$100 B+ cinema apm「睇戲通行証」電子現金券 。計劃送出逾2,000張睇好戲通行証。另外，凡出示2張即日電影戲票或票尾，即可享有HK$20商場美食現金券及1小時免費泊車優惠。

【限聚令放寬】MCL全線買1送1　最平只需22.5元

除了睇戲之外，由即日起至6月30日，apm聯同場內超過100間商戶，推出日日驚喜獎賞計劃，包括美容產品低至一折、10倍積分獎賞、高達100%消費回贈等。驚喜優惠包括於JC SHOP購買指定牌子蚊機享1折優惠9.8元（原價98元） ； SKECHERS全店貨品買一送一外，每張單滿500元再減100元等。

【母親節優惠】新城市廣場送20萬元現金券　醫護媽媽獨享禮遇

責任編輯：葉泳珊

美妝 限聚令 商場 美容 時裝 美食 電影 地產 電影院 apm

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