【負利率】美明年或見負利率　銀行、存戶有難了？

▲ 利率期貨市場顯示，市場預期美國明年初首次步入負利率，對銀行來說是一大壞消息。

利率期貨市場顯示，市場預期美國明年初首次步入負利率。歐洲、日本央行早已步入負利率時代。在持續的負利率下，銀行業備受息差收窄令利息收入減少影響 。若美國步入負利率，相信銀行是一個惡耗。

不利銀行淨息差

負利率的原意是鼓勵銀行借貸、人們消費，從而刺激經濟。在負利率下，商業銀行須就停泊在央行的資金支付利息，而不是收取利息，同時存戶存入現金亦要收費。不過，負利率對振興經濟作用成疑，而且被批評損害銀行生存空間。

據統計，過去5年，歐元區銀行向歐洲央行支付逾200億歐元利息。有學者研究指出，在歐元區負利率的情況下，短期利率每跌1個百分點，銀行每月淨息差便會減少3.2%。反觀，在利率維持正數，但在偏低水平下，淨息差僅跌1.2%。

若美國隨歐洲及日本步入負利率，銀行股相信難有運行。

本港最優惠利率減無可減

滙豐銀行前亞太區顧問梁兆基此前接受本報訪問時指，緊接去年減息後，港元儲蓄利率已屆0息，「除非香港採用負利率，否則美國再減息香港基本上都無法跟減」。

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有分析指出，負利率這種「懲罰」存戶，「優待」債仔的政策，可能令存戶可能大量提取現金，再將其泊入其他資產，隨時令資產價格大升。目前本港會否步入負利率年代目前尚言之尚早，但按港元拆息近日走勢，高息定戶料將買少見少。

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編輯：吳敏芳