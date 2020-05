▲ 聯合國秘書長古特雷警告,新冠肺炎疫情在各地翻起仇恨和仇外的海嘯。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情,不止奪取逾26萬人生命,還令國家、種族之間的矛盾激化,撕裂更為嚴重。聯合國秘書長古特雷警告,新冠肺炎疫情已在各地翻起仇恨和仇外的海嘯。

隨新冠肺炎疫情爆發,各地先後發生不同類型的歧視和仇外事件,如新加坡留學生在英國街頭被打得頭破血流、 印度將疫情爆發的責任推卸給穆斯林,甚至有前線奮力抗疫的醫護受歧視等。聯合國秘書長古特雷(Antonio Guterres)指,新冠肺炎疫情已在各地翻起「仇恨和仇外的海嘯」。(“tsunami of hate and xenophobia"),不容忽視:

「反對外來者的情緒在網上和街頭上激增。」

("Anti-foreigner sentiment has surged online and in the streets" )

古特雷未有指明案例,本報整合各地歧視例子一覽:

【泰國疫情】歧視白人情緒高 衛生部長批白人不戴口罩

【武漢肺炎】新加坡護士慘遭歧視 的士不願載 地鐵乘客彈開

【美國疫情】女醫生遭暫奪女兒撫養權 因染疫風險大

印度街頭危險過醫院 醫護英雄反被圍毆

非裔在中國遭不友善對待 非洲國家集體投訴 外交部稱是誤會

【日本疫情】大阪市長:女性購物慢影響防疫 言論捱轟

【新冠肺炎】疫情人權危機 聯合國:如計時炸彈

武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人

武漢肺炎連累不止中國 亞裔人遭美國Uber拒載

