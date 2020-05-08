【資金流向】北水續流出騰訊 3日連沽逾30億

北水繼續流入港股，今日港股通錄得4.2億元淨流入，為連續第10日北水流入港股。不過，北水對騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 的沽壓未除，今日續沽售該兩隻股份。

騰訊近日現強勢，今日大升近3%，並以全日高位418.2元收市，再挑戰420元的年內高位。不過近日北水沽騰訊壓力未除，今日錄得13億元大規模的北水淨流出。連續3日，騰訊累計錄得31.4億北水淨流出。北水連日狠沽騰訊，令騰訊上試高位添壓力。

港交所亦續遭北水沽售，今日錄得近5億元淨流出。北水連續5日沽售港交所，累計錄得17.4億元淨流出。

另外，宇華教育 （06169） 傳遭控股股東光宇投資控股，配股套現約15.8億元。宇華教育今日大成交挫9%，北水今日吸宇華教育，錄得淨流入2.4%，為今日最大淨流入港股。

安踏 （02020） 、水米 （01810） 、石藥 （01093） 及美團 （03690） 分別錄得1億至2億淨流入。

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責任編輯：錢家鋒

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