【定期存款】11間大小行齊減息 1年期仍有1.95厘

5月開局首周，港銀減港元定存息的趨勢未停，專家以本港仍處於水浸，料減息浪持續至本月底；且主要向3個月短存開刀。

本周存息格價，逾10行齊減不同存期的年息，包括︰首間虛擬銀行眾安、富邦、創興 （01111） 、花旗及南商撤兩厘息；而恒生 （00011） 、渣打與工銀亞洲則主力減短存，建行亞洲、大眾財務及大新 （02356） 亦全線減。

此外，東亞 （00023） 、集友、招商永隆、星展及交銀香港則一如既往，頻密調整存息，加減不一。

正因全個星期共16間銀行的存息有變動，亦令高息榜有執位，主要反映在中長息。先說一年期，南商減0.25厘，新報1.85厘，只能屈踞亞軍（見表）。「一哥」由招商永隆所取代，但招商永隆早前亦已減一年期至1.95厘，仍問鼎長息榜的冠全城息率，凸顯近期大中小行減息絕不手軟。

而半年期方面，大眾財務一周兩連減，累削0.25厘，今天（5月8日）6個月年息僅險守兩厘關，但仍穩守冠軍。反觀富邦與眾安把兩厘息下架，眾安減息後最新息率僅得1.8厘，富邦更低見1.6厘；變相令工銀亞洲及招商永隆的1.9厘，已雙雙重返3甲內。

3個月年息仍以工銀亞洲針對全新客戶，以指定手機程式開立仍保持4.2厘，為市面最高息。

要是計及現正試業的虛銀，3個月年息以匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘為「高息王」。匯立銀行上周二（4月28日）試業，推3個月最高享4.5厘；但享特惠息的玩法較特別，會從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶，參與試業先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，是以每星期為基準，只要60人成功敘造定存，每名用戶存入首10萬元將可獲最高4.5厘，上限為10萬元，最多賺息1,125元，業界相信暫僅小眾得益。

展望「五窮月」的存息市況，一個月拆息今天雖終止10連跌，惟只微升至0.84厘。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，與樓按掛鈎的拆息暫難重上兩厘高位；下周二（12日）當金管局完成減發200億元的票據後，總體結餘將驟增至950億元。銀行水浸，按理同業暫毋須急於撲水，鬥逆市加息搶存。

東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆補充， 即使當前個別lPO熱爆，如市傳剛截止招股的沛嘉醫療 （新上市編號︰09996） ，散戶券商孖展額逾990多億元；但只是小型股，料業界留力，待半年結及6月才重新掉頭加息，市傳繼在美國上市的京東（美︰JD）赴港上市後，網易（美︰NTES）亦傳出將來港作第二上市，這些百億重磅中概股回歸，屆時對港元資金才有大需求。

至於以大行比併，恒生甫踏入5月，亦把3個月年息享兩厘下架。現時此短存只得1.7厘，門檻為1萬元的合資格新資金結餘；而早前3個月享兩厘較高息主要針對大戶，要求100萬元的新錢。恒生的最新特惠息呈倒掛，即短息高於長息，7天短存高達4.3厘，但要求至少把指定外幣兌換作5萬港元；而3個月期年息最新報1.7厘，較半年的1.25厘，以及一年的0.95厘為高。

渣打亦於本周三（6日）下調3個月0.25厘，新息率至險守兩厘關；惟以發鈔行計，拋離滙豐及中銀香港 （02388） 1.6厘。

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注意︰各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

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記者︰曾桂芬