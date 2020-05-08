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【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享）

環球政治 17:45 2020/05/08

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新冠肺炎全球大流行，各國大損元氣，美國積極追究中國防疫不力的責任，同時拉攏盟友撐場。歐盟對中國施壓力度明顯軟弱無力，似想游走中美之間，企圖待價而沽，但「牆頭草」恐怕只會落得兩不討好的惡果。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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