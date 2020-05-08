【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 環球政治 17:45 2020/05/08 分享： 新冠肺炎全球大流行，各國大損元氣，美國積極追究中國防疫不力的責任，同時拉攏盟友撐場。歐盟對中國施壓力度明顯軟弱無力，似想游走中美之間，企圖待價而沽，但「牆頭草」恐怕只會落得兩不討好的惡果。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 2020/05/05 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 歐洲疫情大爆發 暴露內部危機 2020/03/21 歐洲疫情大爆發 暴露內部危機 【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相 2020/05/06 【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 【美國解封】特朗普人命押注 對民意賭一舖 今日 【美國解封】特朗普人命押注 對民意賭一舖 最新專欄文章 更多 中美歐俄疫情如何比較 死亡統計掀國際較量 今日 中美歐俄疫情如何比較 死亡統計掀國際較量 【美國解封】特朗普人命押注 對民意賭一舖 今日 【美國解封】特朗普人命押注 對民意賭一舖 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相 2020/05/06 【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 2020/05/05 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 歐盟 中美關係 外交 政治 地緣政治 歐洲 美國 中國 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入