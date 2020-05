【中美角力】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額

新冠肺炎全球大流行,各國大損元氣,美國積極追究中國防疫不力的責任,同時拉攏盟友撐場。歐盟對中國施壓力度明顯軟弱無力,似想游走中美之間,企圖待價而沽,但「牆頭草」恐怕只會落得兩不討好的惡果。

美國拉攏索賠,歐盟態度曖昧

施壓中國力弱,似想善價而沽

與華終難磨合,反美代價更大

歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒(訂戶專享)

【歐洲疫情】法國批歐洲不團結 反被中俄籠絡人心

美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧近期輪流出招,就新冠肺炎疫情高調攻擊中國,指控包括病毒從武漢實驗室洩漏、隱瞞疫情令世界錯過防控時機、沒有阻止國人逃到海外播毒等等。

指控是否屬實、能否成立,讀者可以自行判斷。不過,美國意圖明顯:索取天價賠償,或是其他實際利益,替元氣大傷的美國經濟「進進補」。

蓬佩奧所談不限美國,而是直指中國隱瞞疫情害死全球數十萬人,實際上就是號召盟友歸隊,加入圍堵中國行列。偏偏,作為重要盟友的歐盟似乎未打算跟隊,只是流於輕輕表態。

作為歐盟總理的馮德萊恩,縱提出要調查疫情何以全球爆發,但僅稱調查必須涵蓋中國。歐盟龍頭國家的德國和法國,默克爾只呼籲中國在疫情問題上更加透明,馬克龍也稱未是時候調查。

假如歐盟認為,美國這種追討索賠的做法不可取,照道理可以直斥其非,就像貿易戰時大談諸如保護主義不可取等等,但至今未曾見過;倘若認同美國問責中國,但歐盟態度顯然溫和得多,甚至可說是軟弱。

歐盟:必須調查中國 支持查明新冠肺炎疫情如何爆發

【中歐關係】歐盟外長:之前對中國有點天真 今後將更現實

與其說是歐盟中立,倒不如期望盡攬「兩家茶禮」,既不想斷絕向中國索賠的後路,也不希望貿貿然觸怒中國,損失中歐經貿關係。更甚者,可以等待中美角力更趨白熱化,招手拉攏之時,歐盟再藉身為世界第三強的地位善價而沽。

中美角力牽涉的,不只經貿金錢問題,更是世界秩序的主導權,究竟是現有西方價值觀,抑或是改行中國特色的價值觀。歐盟主張擁抱自由,維護現有由西方牽頭的價值觀,「牆頭草」從來不該是選項。

歐盟如今不歸邊,一大考慮相信是源於「自由世界大反派」特朗普。只要反對特朗普牽頭之事,似乎就可以站到道德高地。但一時掌聲,是否值得犧牲自由世界的最主要盟友。

至於靠向中國,歐盟迅速已捱一記悶棍。5月6日是中歐建交45周年,歐盟27國駐華大使聯名發表涉及新冠肺炎的文章《全球危機下歐中關係至關重要》(EU-China ties vital amid global crisis),原定刊於周四的中國官媒《中國日報》,臨時卻遭中方審查刪改。

原文寫「但冠狀病毒在中國爆發,於隨後三個月傳播到世界其他地區」(But the outbreak of the coronavirus in China, and its subsequent spread to the rest of the world over the past three months),結果出街時僅餘下「但冠狀病毒爆發」(But the outbreak of the coronavirus)。

此舉令歐盟大感尷尬、漲紅了臉,但歐盟只能夠透過駐中國大使高呼遺憾。

在此毋須探討對錯,只需要認知到,事情反映兩者價值觀存在天大差異。除非歐盟願意放棄現有價值觀,轉向中國模式,否則長此下去,中歐磨擦必然擴大,且不會消滅,因為中國領導人如今沒有連任限制。

反觀歐美之間,兩者同樣擁抱相同價值,歐盟看不過眼的只是特朗普,頂多4年後便毋須再相見。況且,美軍一旦大削北約(NATO)參與度,把歐洲駐軍大縮水,歐盟便要直接面對俄羅斯普京大帝,屆時麻煩可能更大。

【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相(訂戶專享)

歐洲疫情大爆發 暴露內部危機

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品