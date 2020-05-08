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國泰疫市愈做愈燶　其實危中有機！

股樓投資 18:44 2020/05/08

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國泰航空（00293）可算近年「最倒楣」公司之一。過去一年，香港先爆發社會運動，其後新冠肺炎來襲，重挫國泰。面對前所未見的經營困境，今日（5月8日）更傳，國泰航空正研究重組架構救亡，除了減少職位、服務路線、機隊規模，更將整合航空品牌。 

航空公司的表現，向來是經濟的晴雨表。簡單來說，經濟好時，人人不愁無工開，自然願意花錢旅行，惟經濟轉差時，自然慳得就慳。事實上，航空公司是重資產行業、需要大量現金維持日常運作。若沒有足夠財力，很容易被迫退出。因此，久不久也聽到外國有廉航公司，因財困倒閉。 

更重要的是，國泰本身「暗病」處處，即使是行外人，也曾聽過其「燃油對沖」失利的新聞。適逢早前油價暴跌，相信已令國泰「蝕大本」。不過，實際蝕幾多，則難以預計，皆因涉及複雜的期油對沖合約，以及不同的交收日期，但國泰沒有披露相關資訊。 

不過，國泰背景雄厚，有太古（00019）及國航（00753）等支持，就算「蝕大本」，短期內也難滅亡。相反，對太古及國航來說，國泰則成負累。假如環球疫情逐步消退，航空需求回復，相信國泰「翻身」極大。事實上，與其擔心國泰，倒不如留意香港航空，因港航早已「缺水」，若不能挨過目前這關，更可能隨時倒閉，變相益咗國泰，令她正式壟斷香港航空業，這或解釋為何國泰營運數據再差，股價仍然硬淨。 

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撰文 : 柳家平

經濟 航空業 國泰航空（00293）

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