加拿大研究小組揭發　微信涉監控國際用戶

▲ 加拿大多倫多大學的跨學科實驗室Citizen Lab日前發表報告，發現使用非中國電話號碼註冊的帳號，將會受到微信監控。

不少人會透過微信（Wechat）進行文字對話、傳送圖片及語音視像對話等，而目前微信更在全球擁有超過10億用戶。不過近日加拿大多倫多大學跨學科實驗室就發布微信海外資訊安全報告，揭露微信正在監控非中國地區的帳戶，或有機會被要求下架。

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據外媒CNBC報道指，加拿大多倫多大學的跨學科實驗室Citizen Lab日前發表報告，發現使用非中國電話號碼註冊的帳號，將會受到微信監控。當境外用戶發送文件或圖片時，就會觸發審查機制。

該研究指，微信會分析他們所傳送的圖像和文件是否涉及禁忌內容，若內容敏感，或會將其加到微信內部黑名單，並進行審查。不過該報告亦表示，目前仍未得知文字訊息是否受到監控。

Citizen Lab是次透過兩隊群組進行試驗，分別利用加拿大電話及中國電話註冊微信帳號。他們利用微信傳送自繪的紀念諾貝爾和平獎獲獎者劉曉波逝世漫畫。該研究顯示，該漫畫只能在國際帳號間流傳，當傳送到中國註冊帳戶後，就會被封鎖。

Citizen Lab主任Ronald Deibert接受媒體訪問時表示，微信現時在Google Play Store及Apple Store上架，供全球用戶下載，但就未向國際用戶透露存在監視行為，或涉及法律訴訟及各國政府監管問題，有機會違反服務條款，Google及蘋果有權力進行審查並下架程式。

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責任編輯：曾曉汶