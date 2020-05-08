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【新冠肺炎】共享汽車平台受挫　Uber滴滴疫境求存方法有何不同？

科技 17:30 2020/05/08

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Uber為了「幫補家計」，近日與貨運初創企業CloudTrucks合作，在疫情期間讓其司機夥伴以貨車司機身份賺取收入。滴滴出行聲稱，內地市場已從疫情中逐漸恢復，而公司的共享汽車業務亦取得盈利。

受疫情影響，各地經濟及企業大受影響，而共享汽車平台亦收入大跌。鑑於載客量未能在短時間內回升，共享汽車平台Uber與貨運公司合作，務求在疫境自救。而中國的共享汽車平台滴滴出行（DiDi）則表示，公司的共享汽車業務獲盈利，而內地市場已捱過疫情的低谷。

Uber夥貨運初創　轉介司機夥伴

據外媒The Verge報道指，即使Uber仍可靠外賣業務Uber Eats增加收入，但外媒The Verge報道指，Uber Eats的收益未能彌補載客量大跌所帶來的巨大損失。

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi承認，公司在大多數主要城市的總載客量下降70％。為了「幫補家計」，Uber近日與貨運初創企業CloudTrucks合作，在疫情期間讓其司機夥伴以貨車司機身份賺取收入。

叫車程式Lyft收入按年大跌7成

CloudTrucks是今年才成立的初創，成立後即成功籌集610萬美元（約4,728萬港元）。Uber Freight業務發展與戰略與規劃總監Laurent Hautefeuille表示，是次合作有助公司為其司機夥伴增加工作機會，如果司機無法駕駛貨車，CloudTrucks將會安排他們駕駛拖拉機或拖車。

CloudTrucks行政總裁Tobenna Arodiogbu表示，單計美國有成千上萬的駕駛者合乎其司機夥伴的資格，而今次合作則可為公司帶來更具經驗的駕駛者。他表示，理想的駕駛者是在Uber平台上至少完成了500次行程，並獲得良好評分的司機夥伴。

疫市獲盈利　滴滴：內地逐漸恢復

不過，並非各地的共享汽車平台都要被疫情打垮。滴滴出行行政總裁柳青接受CNBC訪問時聲稱，內地市場已從疫情中逐漸恢復，而公司的共享汽車業務亦取得盈利。雖然，她未透露具體盈利數字及盈利計算的方式。到目前為止，滴滴出行尚未削減職位，柳青指，公司暫未有裁員或集資計劃。

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發表報告指出，中國現有的共享汽車用戶達3.62億，部分城市受疫情影響，暫停共享汽車服務。不過，雖然共享汽車在部分城市暫停，但由於在疫區城市的公共交通工具暫停運作，多個共享汽車平台都安排司機為醫護及有需要人士提供接送服務。

目前，中國已有140多個共享汽車平台取得了經營許可權，全國合法共享汽車駕駛者亦多達150萬人，日均完成訂單逾2000萬 。報告指，中國政府對共享汽車採取包容審慎監管態度，各地政府和企業積極落實共享汽車合法化。

事實上，中國政府扶持企業並非新鮮事。以電動車為例，中國政府在過去一直以補貼和其他政策刺激電動車市場，令消費者和製造商紛紛迎接電動車熱潮。《華爾街日報》曾報道批評，中國政府以數百億美元的財政扶助華為崛起，令華為從一個鮮為人知的企業，迅速發展成為世界上最大的電信設備製造商。

責任編輯：楊匡然

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