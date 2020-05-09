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【疫市營商】D2 Place復辦週末市集　新商戶加盟力谷本地消費

商業 09:00 2020/05/09

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羅氏集團相信香港將於下半年繼續集中本地消費，個別主打本地客人的零售市場將會慢慢復甦。（D2 Place提供圖片）

隨著限聚令放寬，D2 Place商場內的各種娛樂設施重新開放，同時於星期六日重開標誌活動「週末市集」。疫情期間，D2 Place亦有多個新商戶加盟，料香港下半年繼續集中本地消費。

【母親節優惠】零售商節日谷銷情　一文看清不同優惠（不斷更新）

重新開放的娛樂設施包括戲院、VR遊戲中心、黑暗中對話體驗館、親子餐廳及健身室等，冀可為D2 Place帶來更多人流，及為商戶帶來正常收入。

同時，D2 Place亦重開標誌活動「週末市集」，主題為《麥田捕手 - 母親節市集》。今次市集將聯同多個本地品牌，客人都可為媽媽挑選有心思的母親節禮物。商場亦會開放於疫情時密鑼緊鼓進行裝修的一期天台花園。天台花園除了有新的設計和佈置，更會和商場一樣全面推行Pet-friendly，歡迎各主人帶同寵物一同在戶外輕鬆一下，呼吸新鮮空氣。

【母親節優惠】新城市廣場送20萬元現金券　醫護媽媽獨享禮遇

D2 Place亦重開標誌活動「週末市集」，主題為《麥田捕手 - 母親節市集》。（D2 Place提供圖片）

疫市引進新商戶　本地市場漸復甦
羅氏集團相信香港將於下半年繼續集中本地消費，個別主打本地客人的零售市場將會慢慢復甦。疫情之下，D2 Place 亦有多個新商戶加盟，除了一期多個零售商戶及兒童Playgroup，二期商場亦將於六月開設PowerPlay Arena，除了經典的室內飄移賽車，更有30多款不同的機動和電子遊戲，主打年輕人和家庭客，是區內首個綜合遊戲中心，反映疫情期間還有不少進取的商戶拓展業務。

【母親節優惠】Mikiki推5月份優惠　先搶母親節人流

責任編輯：葉泳珊

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