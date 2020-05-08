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【國泰告急】或步英航後塵　國泰究竟有無需要裁員？

股樓投資 18:02 2020/05/08

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英航較早前宣布炒人三分一，涉1.2萬名員工。同屬「寰宇一家」的國泰（00293），今日就再傳出重組計劃，包括可能放棄「國泰港龍」品牌，有傳國泰會推出自願或強制離職方案。國泰究竟有無需要減薪甚至裁員？可參考以下幾點。

相關文章：【國泰重組？】傳國泰考慮結構調整　放棄「國泰港龍」品牌

先睇國泰數據，國泰2019年員工開支約為200億港元，佔營運開支18%，是繼燃油成本後第二大開支。

再睇集團現金，截至2019年底，連同88億港元現金，流動資金有148億港元。若加入隨時可動用的已承擔未動用信貸，集團可動用的無限定用途流動資金就有200億港元。以此計算，一年員工成本已等於全部現金。當然並非所有員工開支要用現金找數，是否需要裁員可參考英航。

英航母企IAG的2019年年報可見，員工開支亦為英航第二大開支，約25億英鎊，約佔開支23%，亦是僅次燃油成本的第二大開支。英航現金則有26億英鎊，一年開支亦是接近全部現金。以此來看，國泰現金水平的確唔夠，相信一是發債籌錢，第二個做法就是減省成本。作為第二大開支，的確有機會減薪裁員。

相關文章：國泰主席及CEO齊減薪　運載率僅剩18.3％

單計母企背景及行業重要程度，國泰有不少「水喉」射住。如果是短期影響，發債籌錢相信是優先選擇。但若最後集團大幅度炒人，或是長綫睇淡航空復班程度訊號。澳洲最大航空公司澳航本月曾警告，旅客要恢復疫前程度好可能需要好幾年時間，美國波音（BA）亦指要為航空業長期低迷做準備。若國泰炒人，業務重新起飛或需要以年計的時間起跳。

相關文章：【賣機都唔夠?】國泰傳考慮「結構調整」擬減薪並延長無薪假4周

相關文章：【航空業浩劫】國泰建議員工提前放下半年假　坦言現時應急措施未夠

撰文 : 投資組

國泰航空（00293） 航空業 裁員

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