疫情恐令國際旅客大減8成 打擊1.2億人生計

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【國泰重組？】收購香港快運着數多 港龍歷史任務或完成
新冠肺炎疫情全球大流行，全球多地都實行旅遊限制措施，包括關閉機場及邊境等。在國泰航空被傳有意重組之際，聯合國世界旅遊組織（UNWTO）亦發表報告指，今年國際旅客可能大減80%，為1950年以來最差，影響多達1.2億人的生計。
報告指，由於全球多地關閉機場及邊境，今年首季國際旅客已按年減少22%。而在3月，國際旅客更按年大減57%。其中，亞洲及歐洲錄得較大的跌幅。
組織估計，如果多地在7月初陸續開放機場及邊境，今年全年國際旅客或減58%；倘在12月初才開放機場及邊境，今年全年國際旅客或減80%。
在以上情況下，全年國際旅客會減少8.5億至11億，恐流失1億至1.2億的旅遊業職位，旅遊業出口全年收入則料減少9,100億美元至1.2萬億美元。
世界旅遊組織秘書長波洛利卡什維利（Zurab Pololikashvili）指，全球正面對難以估計的健康及經濟危機，其中旅遊業大受打擊，令數以百萬計的職位出現危機。
此數字與世界觀光旅遊委員會（World Travel & Tourism Council，簡稱WTTC）早前估計的吻合。該會早前估計，逾1億個旅遊業職位會流失，其中4分3來自20國集團（G20）成員國。
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