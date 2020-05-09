【中小企教室】Zoom以外三個軟件藏私隱風險　該如何保障自己？

▲ 據美國消費者聯盟（Consumers Union）旗下獨立測試網站Consumer Report日前調查報告分析指出，3大視像會議平台包括：Google Meet、微軟（Microsoft）Teams、思科（Cisco）WebEx均有默默收集用戶多項數據，暗藏私隱安全風險。

視像會議需求激增，惟瞬間爆紅的視像軟件Zoom屢傳出私隱風險疑雲，令不少企業人士及學生們陸續轉用其他平台替代，不過其他應用又是否比較安全？據美國消費者聯盟（Consumers Union）旗下獨立測試網站Consumer Report日前調查報告分析指出，3大視像會議平台包括：Google Meet、微軟（Microsoft）Teams、思科（Cisco）WebEx均有默默收集用戶多項數據，暗藏私隱安全風險。

Consumer Report日前就上述3大視像會議平台的私隱條款作詳細分析，檢視各平台如何使用用戶數據。其中微軟及Google旗下亦分別有Skype、Google Duo等備有視像通話功能的軟件，都有共用相同的私隱條款。

3科企：不會轉售用戶數據

其研究員Bill Fitzgerald表示，上述3家科企的私隱條款整體相差不大，根據其條款內容指出，系統可合法蒐集、取得用戶的通話時間、聯絡對象、IP、位置等等，甚至可能結合第三方資料商建立用戶檔案，或透過視像影片來訓練臉部辨識系統。他認為，從私隱安全的角度而言，這些可能都不是好選擇。

Consumer Report亦有引述3家科企的官方回覆，指強調尊重平台用戶私隱，不會將數據轉售，或是用作廣告用途。

【中小企教室】Canon相機變Ｗebcam！新軟件+USB簡單幾步升級（附下載連結）

【中小企教室】一文學識如何使用Microsoft Teams

而至於用戶可如何自保？該網站亦有提出4大建議：

盡量只使用單一平台

最大程度地減少數碼足迹、並更熟悉其隱私和安全功能



最大程度地減少數碼足迹、並更熟悉其隱私和安全功能 透過外部私隱工具強化帳戶安全

工具如密碼管理員等輔助執行密碼安全檢查



工具如密碼管理員等輔助執行密碼安全檢查 若情況允許就關閉攝錄機、麥克風，並考慮使用虛擬、模糊的背景



選擇直接致電取代視像通話

因為很多時候根本不需要視像通話，只需語音已可

視像軟件平台雖然提供便捷、免費的通訊方式，成功招徠用戶，惟不時被揭露有私隱問題或漏洞出現。該網站呼籲各科技公司，應減少數據收集、限制數據用於產品開發的方式、開啟最安全預設設定等。另提醒用戶，科技公司會默默收集了許多數據，收集後如何使用也不見得會公開。

【中小企教室】Google Meet點樣用？多人網上會議免費至9月30日

責任編輯：張寶燕