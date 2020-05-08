【定期存款】虛擬銀行撤兩厘息　邊間仲有超高港元定存

▲ 虛擬銀行拒打高息牌，眾安下調短中長息，當中半年期更失守兩厘大關。

港銀下調港元定期存款息率變「大流行」，甚至連虛擬銀行也追趕減息的超速快車道。最新有眾安銀行（ZA Bank），全面削減短中長息，更把兩厘息下架；當中半年期存息調低0.2厘後，新息率報1.8厘。1個月更下調0.3厘，新報0.5厘。1年期亦削0.2厘、至1.5厘，跟3個月看齊；只有3個月期息保持不變。

眾安為本港首間正式開業的虛銀，於3月24日啟業。連同傳統銀行，這是繼富邦、創興（01111）、花旗及南商後，本周第5間銀行撤走兩厘息。

若只是比併虛銀，至今另有4間處於試業狀態，但僅天星及滙立（WeLab Bank）打高息牌，渣打旗下的Mox及螞蟻銀行暫未見以超高息搶灘。不過，擅打價格戰的虛銀，最近已把抛離同行的特高息爭相下架，如天星的3個月享5厘息，剛於本周三（5月6日）到期，優惠不再。

匯立「存款小巴」 3個月年息4.5厘

如此一來，3個月期的「高息王」由匯立銀行的4.5厘取代。本港獨角獸WeLab旗下虛銀匯立，上周二（4月28日）試業，推3個月最高享4.5厘。惟享特惠息的玩法較特別，會從輪候名單、WeLab員工及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業，先以1.75厘為3個月的定存利率基準，需自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，是以每星期為基準，只要60人成功敘造定存，每名用戶存入首10萬元將可獲最高4.5厘，上限為10萬元，最多賺息1,125元。

至於顛覆傳統銀行的眾安，今年初更曾推3個月享6.8厘的超高息，惟今天（5月8日）其牌價顯示相同存期僅1.5厘。此外，天星的3個月年息現為2.3厘，半年是兩厘，入場費齊為1,000元，上限500萬元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源