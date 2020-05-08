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【空軍戰報】淡友減壓 阿里沽空率回落至33%

金融經濟 16:52 2020/05/08

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今日港股向好，恒指升逾200點，重上24000點大關，今日成交亦近千億元。科技股再成為市場焦點，均大成交上升，阿里巴巴 （09988） 今日沽空壓力亦稍紓。

昨日阿里巴巴再現逾50%的沽空比率，並再創上市以來高位。今日淡友稍為收手，阿里巴巴沽空額降至11.5億元，沽空比率亦回落至33.2%水平。

騰訊 （00700） 今日發力，大升近3%，並以全日高位418.2元收市，為騰訊近期第三次挑戰420元的年內高位。騰訊於4月中及4月底均上試420元大關，均無功而還，期內都見騰訊沽空壓力大增。

今日騰訊沽空額達13億元，較昨日大幅增加；沽空比率亦上升至14.4%。

另外，銀娛 （00027） 及平保 （02318） 分別錄得5.7億及4.5億元沽空額，沽空比率分別43%及22%。 

港股今日全日沽空額約130.7億元，沽空比率為13.5%，較昨日回落。
   

 

 

相關文章：【空軍戰報】阿里未脫險 淡友加碼沽空率54%再創新高

責任編輯：錢家鋒

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