【科技一周回顧】實測「銅芯抗疫口罩」CuMask網上登記流程　港府「防疫抗疫基金」資助5G項目

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【CuMask】實測排隊登記「銅芯抗疫口罩」 等候10分鐘即可

港府宣布將向全港市民免費派發口罩，其可重用「銅芯抗疫」（CuMask）口罩在６日7時起於網上登記，港郵政便會將口罩派送上門，登記期為一個月，並在登記後2星期內由本地郵政派送上門。只要持有香港身份證人士即可登記並獲派該可重用口罩；如未能網上登記的市民，亦可於1個月的登記期後，直接到郵局領取。

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2.【防疫抗疫基金】港府鼓勵及早使用5G技術 推資助每相關項目上限50萬

通訊事務管理局辦公室5日透過第二輪「防疫抗疫基金」，推出鼓勵及早使用5G技術資助計劃，由即日起至今年11月30日以先到先得方式接受申請。

>>>【防疫抗疫基金】5G資助即日起接受申請 科企：可令資金運用更彈性

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3.【蘋果WWDC】WWDC 2020線上發佈會6月22日舉行

新冠肺炎疫情在全球持續擴散，多個科企活動亦被迫取消。蘋果（Apple）宣布原定於6月舉行其年度全球開發商大會（WWDC 2020），包括主題演講及小組討論，全部都改於網上舉行，日期定於6月22日，並且會透過 Apple Developer app 及 Apple Developer 網站，免費開放給所有開發者。

4.【2020母親節】臨急抱佛腳點算？科技家電禮物推薦

今個星期日就到母親節喇，你又選擇好禮物孝敬媽媽未？早前就有購物中心數據顯示，多功能懶人小家電成為近期大熱，空氣清新機、風筒、氣炸鍋更是媽媽首選。如果想送科技產品作母親節禮物，又未有決定好，不如看看有甚麼推介的選擇吧！

責任編輯：曾曉汶