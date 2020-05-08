舜宇丘鈦4月攝像頭模組銷量按年分別增13%及3%

▲ 丘鈦4月攝像頭模組銷量按年增逾3%

舜宇（02382）4月手機鏡頭出貨量按年挫1.8%至1.1億件，而按月計則跌2.4%。車載鏡頭按年及按月分別大跌44.4%及51.6%至209.8萬件，集團解釋，跌幅主要受海外疫情影響延遲發貨所致。

至於手機攝像模組，4月出貨量為4381.9萬件，按年及按月分別升12.7%及11.1%。集團指錄得增長主要因集團市場份額上升。

另外，丘鈦（01478）亦公布4月份主營產品銷售數量，攝像頭模組銷量按年計合共增3.4%至3918.6萬件。其中3,200萬像素及以上攝像頭模組銷量增幅達87%，至1288.3萬件，帶動1,000萬像素及以上攝像頭模組銷量升55.7%至2968.5萬件。

如按月計，1,000萬像素及以上攝像頭模組及3,200萬像素及以上攝像頭模組銷售分別增34.1%及63.2%，推動整體攝像頭模組銷售數量合計漲19.8%。

另外，4月指紋識別模組銷售數量合計按年升17%至785.3萬件，按月計則錄3.2%升幅。其中，屏下指紋識別模組銷量為510萬件，按年及按月分別升39.6%及9.4%；非屏下指紋識別模組銷量則年為275.3萬件，按年及按月分別均見倒退，跌幅為10%及6.7%。

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編緝：謝智聰