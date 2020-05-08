恒大首屆榮譽博士  表彰四位社會傑出人士

香港恒生大學（恒大）頒授首屆榮譽博士學位，以表揚社會傑出人士對大學、專業及社會發展的重大成就及貢獻。首屆獲頒榮譽社會科學博士學位的四位傑出人士為：何子焯博士、林李翹如博士、利易海倫博士及李慧敏女士。

四位傑出人士的簡介如下：

何子焯博士

何子焯博士是傑出的銀行家及企業家。他自1957年加入恒生銀行，秉承其先父何善衡博士專業道德之願景，為恒生銀行成為六、七十年代首屈一指的華資銀行作出了重要貢獻。八十年代初，他擔任伯利衡投資管理有限公司主席，帶領「伯利衡」成行業之佼佼者。

何博士身兼公益金名譽副會長，對社會公共事業傾力無遺，並透過何善衡慈善基金會贊助不同社福團體及醫療機構；多間本地、內地及海外院校亦受惠於何博士及其家族慈善基金之捐贈，令院校在教學質素上有長足進步。

何博士作為恒商（恒大與恒生管理學院(恒管)之前身）創校校董及何善衡慈善基金會主席，屢屢慷慨資助恒大發展，使今日的恒大得以繼承何氏家族之恒生創行精神，創造出以博雅為本的教學環境，更令恒大校園擴建計劃得以順利進行，恒大學生得以藉蔭而學。

林李翹如博士, GBS, JP

林李翹如博士是傑出社會領袖，亦是廣為人知的公眾人物。她對公共服務、銀行界和教育界貢獻良多，聲譽超卓。她於香港大學畢業後成為教師，至1978年加入恒生銀行，於1994至1996年任董事總經理，以女性之姿在銀行界建立輝煌事業，成功締造女性銀行家的歷史。林博士在銀行界的成就出類拔萃，赫赫有名，屢獲政府邀請加入金融界和公共部門的多個委員會。

林博士亦是教育經驗豐富的社會翹楚，曾獲委任為數間大專院校的校董會成員，並為政府機構出任大學教育資助委員會和教育統籌委員會主席，期間倡導多項重大改革，包括高等教育檢討、三三四學制改革、果效為本教學，順利確立1997年後的香港教育藍圖。

林博士自1980年代起與恒大結緣，獲委任為當時的恒商校董會成員。她不遺餘力地爭取資金支持許多項目，為恒商的發展奠下鞏固根基，改組為恒管，促使學院最終正名成為大學。

利易海倫博士

利易海倫博士是已故利國偉爵士的夫人，亦為偉倫基金有限公司的主席。偉倫基金由利國偉爵士與利易海倫博士創立，致力支持教育、科研、醫療、文化及公益事業，歷年先後向本港、國內以至海外多所大專院校捐出巨資，推動校園發展，作育英才。

利易海倫博士對恒大發展貢獻良多，見證恒商蛻變至恒管及恒大的過程。上世紀七十年代，何善衡博士決定建立一所培育銀行及金融界專才的學校，由利國偉爵士積極聯絡政府，取得沙田小瀝源免地價土地作為校址，促使恒商的成立。至2010年恒管重組成立期間，為了成全利爵士對恒管的期望，利易海倫博士透過偉倫基金慷慨捐款，支持擴建校園及改善設施，促進優質教學及創新研究。

恒管於2018年獲正名為大學，偉倫基金再度慷慨捐助，支持恒大策略發展及學生交流計劃。承蒙偉倫基金的大力襄助，讓恒大得以提供優質的高等教育，培育眾多年輕人才成就專業，貢獻社會。

李慧敏女士, JP

李慧敏女士為傑出銀行家及社會領袖，服務銀行業 40 載。她於1977年加盟香港上海滙豐銀行有限公司，多年來專注內地經濟發展，為促進兩地貿易、投資及金融合作的先驅。榮休前出仼恒生銀行副董事長兼行政總裁、恒生中國及恒生保險董事長及恒生指數顧問委員會主席。

李女士曾擔任滙豐集團總經理及香港上海滙豐銀行有限公司董事。

李女士現為太古股份有限公司、長江和記實業有限公司及香港鐵路有限公司之獨立非執行董事，香港公益金名譽副會長，西九文化區管理局董事局成員，及香港銀行學會資深會士。

自 2017 年榮休後，李女士積極服務社會及支持教育發展。李女士高瞻遠囑，於2013 至 2018 年任恒管校董會主席期間，推動多項重要發展，帶領恒管向著成為私立大學的目標邁進。李女士慷慨捐獻，資助恒大長遠發展，並成立「李慧敏企業管治與合規工商管理（榮譽）學士入學獎學金」，以鼓勵有意向企業管治及管理專業發展的莘莘學子。

(資料袖客戶提供)