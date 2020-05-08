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【港股分析】濠賭大翻身　有隻升得寧舍慢

股樓投資 16:26 2020/05/08

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澳門博彩監察協調局上周公布，4月份博彩毛收入僅7.54億澳門元，按年大跌96.8%，一個月收入等於以往做一日。剛過去的五一黃金周，內地及澳門出入境仍然受限，不過濠賭股走勢未見太大影響，今日（8日）更全綫造好。

其中永利澳門（01128）及澳博控股（00880）分別升4.9%及5.3%；藍籌賭股銀河娛樂（00027）亦唔輸蝕，高開後穩步上揚，午後愈升愈有，收報53.7元，升5.1%；美高梅中國（02282）亦有約2.7%升幅。

不過另一藍籌金沙中國（01928）本日表現就較為反覆，低開後一度跌近2%，至午後濠賭板塊全綫抽高，才跟隨回穩，全日收報31.1元，升1.3%，升幅僅與大市同步。公司上月中公布，決定不派付截去年底的末期股息，上月底公布的首季業績，更錄得約1.66億美元的淨虧損，故近期表現跑輸同業，確實有跡可尋。

大行對行業仍然持樂觀看法，高盛指，預期內地會逐步放寬旅遊限制，旅遊簽證申請有望6月至7月重啟，睇好行業收入第四季會按年回復升幅。

 

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撰文 : 葉志偉

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