【母親節2020】澳洲探媽媽要靠彩數 屋企夠大才合防疫規定

▲ 周日（10日）母親節，原來在澳洲並非人人可以出門探望母親，要看所住的行政區以及住屋面積。

今個母親節可以如何慶祝？這恐怕是不少人的難題。在新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐下，不少國家實施封城措施，以遏制病毒傳播，跟母親見上一面都難，談何慶祝？在澳洲封城已踏入第二個月，隨著確診人數放緩，各區政府亦適度放寬限制措施。適逢周日（10日）母親節，有地區放寬限制，但原來仍有其他限制，如住屋面積、訪客人數等，且個個地區不同，要慶祝今個母親節，恐怕要靠彩數。

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《衛報》報道，在澳洲8個行政區中，大部分行政區都允許探訪，其中以北領地規定最寬鬆；昆士蘭更選擇於母親節當日放寬限制；唯獨維多利亞州仍禁止社交探訪。

維多利亞州（Victoria）：不可以，禁止社交探訪。

新南威爾斯省（New South Wales）：可以，每戶同時只准兩名成人、兩名兒童探訪；不同住者要避免擁抱；無出遊距離限制

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昆士蘭（Queensland）：可以，周四（7日）起容許5人聚會。母親節起可到親友家中探望。

塔斯馬尼亞州（Tasmania ）：可以，每戶只准同時有兩位客人探訪，必須注意保持社交距離，避免不必要的旅程。老人院在周日（10日）母親節仍然禁止探訪，有關限制將在周一（11日）放寬。

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南澳州（South Australia）： 可以，容許10人聚會。室內要有足夠空間，包括室內人均面積最少達4平方米，以及容許每人相隔1.5米距離。

西澳州（Western Australia）：可以，容許10人聚會。

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首都領地（Australian Capital Territory）：可以，但每戶同時只准兩位客人探訪，室內人均面積最少達4平方米。

北領地（Northern Territory）：可以，聚會人數不限，是所有行政區中最寬鬆的一個。

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記者：葉芷樺

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