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【2020母親節】臨急抱佛腳點算？科技家電禮物推薦

科技 17:00 2020/05/08

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今個星期日就到母親節喇，你又選擇好禮物孝敬媽媽未？

今個星期日就到母親節喇，你又選擇好禮物孝敬媽媽未？早前就有購物中心數據顯示，多功能懶人小家電成為近期大熱，空氣清新機、風筒、氣炸鍋更是媽媽首選。如果想送科技產品作母親節禮物，又未有決定好，不如看看有甚麼推介的選擇吧！

>>>【2020母親節】消費數據揭示　媽媽Wishlist有甚麼？

1. 氣炸鍋

氣炸鍋登上近年最熱門的家電廚具之選，無論是新手下廚或資深「煮婦」，都可以輕鬆炸雞翼、薯條、焗蛋糕等，就連甜品都做到。

2. Dyson風筒/曲髮器

作為人氣家電品牌的Dyson，風筒及曲髮器絕對是送給媽媽的不二選擇。Dyson網上商店更推出母親節優惠，推出風筒Dyson Supersonic櫻花粉紅限量版。

3.空氣淨化器

全民尋覓口罩、消毒用品抗疫，想令媽媽及家人安心抗疫，防疫家電如空氣淨化機器或者是合適選擇。現時除了小米空氣淨化器外，還有其他如日本製的Trustlex IONION MX 攜帶式負離子空氣淨化器。其中售價最平在卓悅的指定5間分店，可以998元一部入手；網購平台友和YOHO售1080元，豐澤則為1,280元。

4. 掃地機械人

掃地機械人可以幫助媽媽更有效除塵、清潔，更有不少品牌加入濕拖功能，適合多種地面包括木地板及地磚等。還可以利用智能手機控制，遙距操作。

5.智能手錶

以智能手錶觀察媽媽的運動、健康狀況，包括睡眠與心率紀錄、女性健康追蹤功能的資訊。其中以Fitbit的智能手錶較為便宜，及備有多元款式，最新推出的Fitbit Charge 4售1,328元，設有黑色、玫瑰木和風暴藍／黑多種顏色。其他如Versa Lite在網購平台HKTV mall上則以最平價898元可入手。

>>>【母親節優惠】Mikiki推5月份優惠　先搶母親節人流

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責任編輯：曾曉汶

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