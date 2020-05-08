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【恒指季檢】百威上市逾半年 重磅市值成恒指季檢黑馬

金融經濟 16:53 2020/05/08

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恒指下周季檢，市場關注就同股不同權及第二上市股份應否納入恒指的咨詢結果，並憧憬一旦「開綠燈」，三隻同股不同權股阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米（01810）或可即時「染藍」。不過去年上市的重磅股百威亞太 （01876） ，由於市值重磅，隨時成「染藍」的黑馬。

恒指公司將於下周五（15日）公布恒指季檢結果。恒指上次成份股變動已是去年3月，當時為納入工業股創科 （00669） ，並剔出華潤電力 （00836） 。恒指已逾1年未有變動，市場預期今次季檢或有成份股變動。

去年9月底上市的百威亞太，到5月恒指季檢時，已上市逾7個月，雖然未夠上市最少兩年的納入藍籌要求，不過由於百威亞太市值夠大隻，有機會被快速納入藍籌。

相關文章：恒指公司農曆年前諮詢 阿里美團小米最快5月染藍

港股排名15名內 半年可染藍

根據恒指公司的恒生指數編算細則，一般股份要上市兩年才合納入資格，但如果上市公司市值夠大，則有一條快速通道可晉身藍籌。按上市以來平均市值計，若公司市值是港股首5位，上市滿3個月即可染藍；若排名6至15位，即可於上市後6個月被納入恒指；若是16至20名，則12個月即可；若21至25位，則是18個月。

至於百威亞太，盡管目前市值不足3,000億元，但由於上市初期曾見逾4,000億元，按本網統計，百威平均市值達3,300多億元，於港股排13位，正好符合「排名6至15位、上市逾半年」的要求。百威亞太的交投亦暢旺，今年以來日均成交逾2.8億元，高於不少藍籌股。

 

 

重磅股百威亞太去年上市時成為焦點，先是於7月份招股後突然叫停上市，到重組後於9月捲土重來才成功上市。百威亞太上市後股價表現疲弱，至今仍較招股價「潛水」。日前公布的季績，反映受疫情影響，百威亞太首季盈轉虧，蝕600萬美元。百威亞太上市後，隨着阿里回港第二上市，市場聚焦大型科網股，百威亞太未受市場熱炒，倘百威亞太可染藍，將有望再成為市場焦點，成股價催化劑。

預期「開綠燈」 阿里美團小米遲早染藍

另外，三隻同股不同權股阿里巴巴、美團及小米能否染藍仍是市場焦點。恒指公司早於1月時發出有關恒指應否納入同股不同權公司及第二上市公司的諮詢文件，並預期將於5月公布有關諮詢結果。市場預期一旦「開綠燈」，三隻股份有望即時染藍。

按阿里、美團及小米上市以來的平均市值，於港股的排名分別為第5、第10及第22位，以三者的上市歷史，均符合快速納入恒指的標準。不過，盡管市場預期同股不同權股染藍料會通過，但三隻股份未必會5月時即獲染藍，或者要「等多一會」，要到下次季檢才獲納入。當然，如果同股不同權獲「開綠燈」，三隻股份染藍只是遲早的事。

此外，體品股安踏 （02020） 亦一直為染藍的熱門，約2,000億元的市值，以及成交旺，令安踏染藍機會甚高。

責任編輯：錢家鋒

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