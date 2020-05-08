【熱民熱話】買樓後秒變「負資產」　搏到盡連裝修費都無！

買樓上車需要累積多年財富，或者要靠運氣抽中居屋才能完成置業夢，有網民近日買完樓後，銀行只餘下30多萬，又擔心裝修費不夠錢，感到「好無安全感」，他於是在討論區發帖「當買完樓之後，銀行淨返幾錢？」，不少買過樓的網民紛紛加入討論。

有一位「搏到盡」的網民指，第一次買樓時計到盡，買完樓後銀行結餘即時歸零，「事實上還欠款5萬幾，等按揭回贈同月底出糧之後先變成正數，裝修費要收左樓儲9個月錢先有」，猶如秒變負資產。另外亦有網民試過入市後只剩十幾萬，之後借了40萬私人貸款，一年多後單位估價升了400萬， 未過罰息期即轉按套現200萬保平安。

其他網民回應：

feihxxxx：七萬，個人好虛

七個白滑xxx：剩返十萬左右，當年兩公婆連去短缐旅行都唔敢。事過十年層樓供甩咗。利申2010年買樓。

技工x：我次次all in. 上完會再玩埋ploan.

我唔只一間樓。

其中一間試過2間外國樓連個手期(編按：首期) ploan 出來。

玩得多都冇乜感覺

siklinxxxx ：當年，買完樓連衣櫃、冷氣機、床架都無錢買

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iMoney解讀： 雖然去年《施政報告》中，特首林鄭月娥放寬按揭保險上限，借樓價90%「上車」門檻由過往400萬元或以下，大幅擴大至800萬元或以下，不少買家趁放寬借貸「上車」，但其實買樓通常涉及巨額，風險相對上較大，如果太過進取將手上資金全部投入物業，如遇上跌市、樓價下跌，銀行隨時有可能會「Call Loan(收回貸款)」，如未能即時補回差價，銀行有權收回物業，變成俗稱「銀主盤」將物業賣出兌現。