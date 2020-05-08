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【美股前瞻】美失業率飆至14.7%　美股期指升近1%

環球政經 20:36 2020/05/08

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新冠肺炎疫情重創美國經濟，美國勞工部周五（8日）公布的4月美國失業率錄得14.7%，為自1933年大蕭條以來最差，但勝市場預期16%。4月非農新增職位減少2050萬個，較預期2200萬個少。美股期貨升近1％，標普500指數期貨升1.04%，報2909點；納指期貨升0.83%，報9184點 ；道指期貨報24069點，升幅0.95%。

美國失業潮仍在持續，美國勞工部周四（7日）晚公布，截至上周六（2日）的一個星期內，首次申領失業救濟金人數較前值減少67.7萬人，降至316.9萬人，較三月底的高峰690萬人減少逾一半，惟多過市場預期的300萬人，不過該數據已經連續五星期下跌。根據勞工部數據，在過去的一個半月內，共有3300萬人首次申領失業救濟金，是美國22%的勞動年齡人口。

相關文章：【美國數據】3項就業指標預測失業率

此前白宮經濟顧問委員會主席哈賽特（Kevin Hassett）周二（6日）接受美國有線新聞網（CNN）訪問時曾表示，很多人已經失業，但是還沒有來得及申請失業救濟，已預告失業率將高達20%，很可能是經濟大蕭條以來最糟糕的失業率。大蕭條期間，美國失業率一度達到24.9%，而在今年2月美國失業率僅3.5%，是逾半個世紀的低位。

相關文章：【美股戰報】道指開市升260點　失業救濟數據遜預期

相關文章：【美股分析】4月升幅33年來最佳      美股 Sell in May 仍應驗？

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撰文 : 國際組

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 白宮 美國 失業率 經濟 期貨 美股

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